На пресс-конференции 25 января глава Брянска А. Хлиманков и глава Брянской городской администрации А. Макаров ознакомили журналистов с итогами развития областного центра в 2016 году, планами на 2017-й и ответили на вопросы.

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