7 февраля в 11:00 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) проводит Всероссийскую акцию «День сдачи ЕГЭ родителями», в которой примет участие руководитель Рособрнадзора С.С. Кравцов.
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7 февраля в 11:00 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) проводит Всероссийскую акцию «День сдачи ЕГЭ родителями», в которой примет участие руководитель Рособрнадзора С.С. Кравцов.
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Управление Роскомнадзора по Брянской области, являясь уполномоченным территориальным органом по защите прав субъектов персональных данных, напоминает руководителям государственных и муниципальных органов, всем юридическим и физическим лицам-операторам, осуществляющим обработку персональных данных, о необходимости соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
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Департамент внутренней политики Брянской области объявил о начале конкурса по формированию Молодежного правительства Брянской области.
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На пресс-конференции 25 января глава Брянска А. Хлиманков и глава Брянской городской администрации А. Макаров ознакомили журналистов с итогами развития областного центра в 2016 году, планами на 2017-й и ответили на вопросы.
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В прокуратуре Клетнянского района вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находится на постоянном контроле. Согласно действующему законодательству гражданам указанной категории при исполнении 18 лет предоставляются благоустроенные жилые помещения.
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24 января в пресс-центре правительства заместитель губернатора Николай Щеглов (на снимке справа) провел встречу с главой администрации Унечского района Анатолием Кусковым и руководством Унечской центральной районной больницы, на которой были обсуждены меры по улучшению демографической ситуации и медицинского обслуживания в районе.
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15732,6 тысяч рублей получит Брянская область в 2017 году из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы.
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