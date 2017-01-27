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Автор: газета от 27.01.2017 | Категория: Общество
ДЛЯ МОЛОДЫХ И ИНИЦИАТИВНЫХ

   Департамент внутренней политики Брянской области объявил о начале конкурса по формированию Молодежного правительства Брянской области.


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ГОРОДА ПРОШЕДШИЙ ГОД

Автор: газета от 27.01.2017 | Категория: Общество
ГОРОДА ПРОШЕДШИЙ ГОД

   На пресс-конференции 25 января глава Брянска А. Хлиманков и глава  Брянской городской администрации А. Макаров ознакомили журналистов с итогами развития областного центра в 2016 году, планами на 2017-й и ответили на вопросы.


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КВАРТИРЫ СИРОТЫ ПОЛУЧИЛИ

Автор: газета от 27.01.2017 | Категория: Социальная сфера
КВАРТИРЫ СИРОТЫ ПОЛУЧИЛИ

   В прокуратуре Клетнянского района вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находится на постоянном контроле. Согласно действующему законодательству гражданам указанной категории при исполнении 18 лет предоставляются благоустроенные жилые помещения.

 


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ГРЕСТИ ДВУМЯ ВЁСЛАМИ…

Автор: газета от 27.01.2017 | Категория: Общество
ГРЕСТИ ДВУМЯ ВЁСЛАМИ…

   24 января в пресс-центре правительства заместитель губернатора Николай Щеглов (на снимке справа) провел встречу с главой администрации Унечского района Анатолием Кусковым и руководством Унечской центральной районной больницы, на которой были обсуждены меры по улучшению демографической ситуации и медицинского обслуживания в районе.


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МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ — НОВОЕ ЖИЛЬЕ

Автор: газета от 27.01.2017 | Категория: Социальная сфера
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ — НОВОЕ ЖИЛЬЕ

   15732,6 тысяч рублей получит Брянская область в 2017 году из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы.


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АКАДЕМИЯ ЗВЁЗД

Автор: газета от 23.01.2017 | Категория: Общество
АКАДЕМИЯ ЗВЁЗД

   В Москве завершился  II Международный конкурс-фестиваль искусств «Академия Звезд», в котором  приняли участие юные исполнители из многих регионов России. Брянскую область на фестивале представлял коллектив современного эстрадного танца «Аплас» Центра внешкольной работы.


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ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ

Автор: газета от 18.01.2017 | Категория: Общество
ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ

   Подготовку крещенских купелей проинспектировал глава города. Три оборудованных места купания в праздник Крещения смогут посетить жители Брянска. Первое — на озере Мутном в Фокинском районе, второе — на реке Десне около железнодорожного вокзала «Брянск-I», третье — в посёлке Белые Берега.


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